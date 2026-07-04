Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tragischer Motorradunfall zwischen Schenklengsfeld und Wehrshausen

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld. Zwischen Freitagabend (03.07.) und Samstagmorgen (04.07.) kam es zu einem tragischen Motorradunfall auf der K 14 zwischen Schenklengsfeld und Wehrshausen.

Ein 41-Jähriger aus Philippsthal fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen mit seiner Kawasaki aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Wehrshausen. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum sowie eine Betonplatte und wurde hierbei tödlich verletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache sowie des Unfallzeitpunktes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter mit der Rekonstruktion der Geschehnisse beauftragt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die K 14 war für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

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