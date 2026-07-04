PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tragischer Motorradunfall zwischen Schenklengsfeld und Wehrshausen

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld. Zwischen Freitagabend (03.07.) und Samstagmorgen (04.07.) kam es zu einem tragischen Motorradunfall auf der K 14 zwischen Schenklengsfeld und Wehrshausen.

Ein 41-Jähriger aus Philippsthal fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen mit seiner Kawasaki aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Wehrshausen. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum sowie eine Betonplatte und wurde hierbei tödlich verletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache sowie des Unfallzeitpunktes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter mit der Rekonstruktion der Geschehnisse beauftragt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die K 14 war für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 05:00

    POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle mit jeweils verletzten Personen

    Landkreis Fulda (ots) - Unfall auf der Petersberger Straße Am späten Freitagabend (03.07.) kam es in der Petersberger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 18-jähriger Petersberger fuhr mit seinem VW Lupo auf der Petersberger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Kreuzung mit der Heinrichstraße übersah der Mann, dass die Ampel ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 17:24

    POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

    Fulda (ots) - Fulda. Am Freitag (03.07.), gegen 09.45 Uhr, kam es im Horaser Weg in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda beabsichtigte, aus Richtung "Gartau" nach rechts auf den Horaser Weg in Richtung Weimarer Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 76-jähriger Fuldaer mit seinem Fahrrad den linken Gehweg in der Weimarer Straße in Richtung Aschenberg. ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 15:00

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

    Osthessen (ots) - Frau kommt von der Fahrbahn ab Fulda. Am Donnerstag (02.07.), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 76-jährige aus Petersberg mit ihrem Mazda die Lehnerzer Straße aus Richtung Lehnerz kommend in Richtung Niesig. Kurz nach der Kreuzung Lehnerzer Straße / Daimler-Benz-Straße geriet sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kreuzte den Gegenverkehr und touchierte den entgegenkommenden VW eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren