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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle mit jeweils verletzten Personen

Landkreis Fulda (ots)

Unfall auf der Petersberger Straße

Am späten Freitagabend (03.07.) kam es in der Petersberger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 18-jähriger Petersberger fuhr mit seinem VW Lupo auf der Petersberger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Kreuzung mit der Heinrichstraße übersah der Mann, dass die Ampel für ihn bereits "rot" zeigte und erfasste so einen von der Künzeller Straße kommenden Toyota Yaris, dessen 20-jährige Fahrerin aus Fulda geradeaus weiter auf der Heinrichstraße fahren wollte und die Petersberger Straße querte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 6.000 Euro. Die Fahrerin des Toyota und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfall zwischen Radfahrer und Lkw in Lütter

Am Freitagabend (03.07.), gegen 18.20 Uhr, kam es in der Rhönstraße in Eichenzell-Lütter zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Lkw. Ein 72-jähriger Mann aus Hünfeld fuhr mit seinem Fahrrad auf der Rhönstraße. In Höhe der Hausnummer 29 wollte ein 56-jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen kommender Fahrer einer Sattelzugmaschine den Radfahrer überholen. Beim Wiedereinscheren kam es zur Berührung zwischen beiden Fahrzeugen, der Radfahrer kam zu Fall und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß zunächst nicht und fuhr weiter, konnte im Anschluss aber durch die Polizei ermittelt werden und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
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(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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