POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Fulda (ots)
Fulda. Am Freitag (03.07.), gegen 09.45 Uhr, kam es im Horaser Weg in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda beabsichtigte, aus Richtung "Gartau" nach rechts auf den Horaser Weg in Richtung Weimarer Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 76-jähriger Fuldaer mit seinem Fahrrad den linken Gehweg in der Weimarer Straße in Richtung Aschenberg.
Im Einmündungsbereich kam es beim Rechtsabbiegen der Pkw-Fahrerin zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Radfahrer. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 150,- Euro. Der Fahrradfahrer erlitt Kopfverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.
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