Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

Frau kommt von der Fahrbahn ab

Fulda. Am Donnerstag (02.07.), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 76-jährige aus Petersberg mit ihrem Mazda die Lehnerzer Straße aus Richtung Lehnerz kommend in Richtung Niesig. Kurz nach der Kreuzung Lehnerzer Straße / Daimler-Benz-Straße geriet sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kreuzte den Gegenverkehr und touchierte den entgegenkommenden VW eines 48-Jährigen leicht am linken Fahrzeugheck. Anschließend prallte die Frau in die Schutzplanke des linken Fahrbahnrands und kam dort zum Stehen. Die 76-jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

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