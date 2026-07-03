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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kupfer entwendet - Versuchter Kabeldiebstahl

Vogelsberg (ots)

Kupfer entwendet

Alsfeld. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Mittwoch (01.07), 16 Uhr, bis Donnerstagmorgen (02.07.), 8 Uhr, auf das Gelände eines Stromnetzbetreibers in der Schwabenröder Straße und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einer Garage. Anschließend entwendeten sie daraus mehrere Spulen mit Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Kabeldiebstahl

Feldatal. Auch auf einer Baustelle an der L3070 im Bereich Kestrich waren in der Zeit von Mittwoch (01.07.), 16 Uhr, bis Donnerstagmorgen (02.07.), 6 Uhr, Kabel das Ziel unbekannter Langfinger. Die Unbekannten isolierten dort mehrere Meter Erdkabel ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter jedoch bei der Tatausführung gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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