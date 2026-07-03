Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Getankt ohne zu bezahlen - Handtasche unterschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Getankt ohne zu bezahlen

Wildeck. Am Donnerstag (02.07.), gegen 12.40 Uhr, fuhren Unbekannte mit einem Skoda mit dem amtlichen Kennzeichen "CE-MO 106" auf das Gelände einer Tankstelle in der Straße "Zum Dönges" im Ortsteil Obersuhl. Nach dem Tanken entfernten sich die unbekannten Täter ohne den offenen Betrag zu bezahlen. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Handtasche unterschlagen

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstag (02.07.), gegen 21.30 Uhr, nahmen unbekannte Täter in der Straße "Marktplatz" eine Handtasche samt Inhalt auf einer Steinbank an sich, welche eine 27-jährige aus Bebra dort vergessen hatte. Durch eine Polizeistreife konnten Teile des Inhalts im Nahbereich aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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