Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Versuchter Fahrraddiebstahl - Versuchter Einbruch in eine Scheune

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Eichenzell. Am Donnerstag (02.06.), gegen 13.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Straße "Am Krautgarten" im Ortsteil Löschenrod eine Haustür aufzuhebeln. Die Haustür hielt dem Versuch stand, sodass die Unbekannten von der Tatausführung abließen und vom Tatort flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Fulda. Am frühen Freitagmorgen (03.07.), gegen 3.10 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in der Gartenstraße ein Fahrrad von einem Fahrradträger, welcher an einem Auto angebracht war, zu entwenden. Als ein aufmerksamer Nachbar die beiden Unbekannten ansprach, flohen diese in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in eine Scheune

Fulda. Zwischen Samstag (27.06.), gegen 13 Uhr, und Mittwoch (01.07.), gegen 21 Uhr, versuchten Unbekannte ein Vorhängeschloss in der Ulanenstraße im Ortsteil Harmerz aufzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter zudem eine Plexiglasscheibe ein und entfernten sich anschließend vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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