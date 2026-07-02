Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Autos kollidieren im Kreuzungsbereich

Eichenzell. Am Dienstag (30.06.), gegen 9.55 Uhr, befuhr ein 83-jähriger aus der Gemeinde Künzell mit seinem Mercedes-Benz die Fasaneriestraße ortsauswärts. Im Kreuzungsbereich mit der Wohlhaupterstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 59-jährigen aus der Gemeinde Eichenzell. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der 83-jährige nach rechts auf den Gehweg und beschädigte diesen. Glücklicherweise blieben die beiden Männer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Zusammenstoß beim Wenden

Angersbach. Am Dienstag (30.06.), gegen 9.00 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Toyota die Lauterbacher Straße in Richtung Lauterbach und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen auf der Fahrbahn wenden, um auf einen auf der anderen Straßenseite befindlichen Parkstreifen einzufahren. Eine nachfolgende 65-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und setzte mit ihrem Seat zum Überholen an. Als sich der Seat neben dem Toyota befand, startete der Pkw-Fahrer mit dem Wenden. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 EUR.

(Polizeistation Lauterbach)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell