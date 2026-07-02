POL-OH: Diebstahl von Roller

Vogelsbergkreis (ots) - Schlitz. Am Montag (22.06.), gegen 19.45 Uhr, war ein 82-Jähriger mit seinem Hund im Bereich Salzschlirfer Straße / Burgenblick unterwegs. Dabei kamen ihm eine bisher unbekannte Frau und ein unbekannter Mann - ebenfalls mit einem Hund - entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen riss sich der Hund der Unbekannten los und griff den Vierbeiner des 82-Jährigen an. Beim Versuch die beiden Hunde ...

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