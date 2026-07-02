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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Roller

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am frühen Mittwochmorgen (01.07.), gegen 2 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Lauterstraße und entwendeten von dort einen schwarzen Roller der Marke "Yiying" mit dem amtlichen Kennzeichen "VB-T 118". Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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