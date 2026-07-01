Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Kleintransporter fällt von Anhänger

Eichenzell. Am Dienstag (30.06.), gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus der Gemeinde Sinntal mit seinem Ford Pick-Up und einem Anhänger, auf welchem ein Kleintransporter geladen war, die B 27 aus Richtung Bronnzeller Kreisel kommend in Richtung Eichenzell. Kurz vor der Abfahrt Löschenrod kam der 34-jährige aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, sodass sich das Auto und der Anhänger drehten und der geladene Kleintransporter auf die Fahrbahn kippte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.500 Euro. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

(Polizeistation Fulda)

Sattelauflieger auf der A5 in Vollbrand - Fahrer bleibt unverletzt

Kirchheim. Am Mittwochnachmittag (01.07.) geriet auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel ein Sattelauflieger in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem polnischen Sattelzug - der unter anderem mit Trinkpäckchen beladen war - die A5 in Richtung Kassel. Auf der Steigungsstrecke zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Rasthof Rimberg kam es nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Bremsanlage des Aufliegers zu einem Brand. Dem Fahrer gelang es noch, den Sattelzug auf den Verzögerungsstreifen der Rastanlage Rimberg zu lenken. Dort koppelte er die Zugmaschine vom Auflieger ab und brachte sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit. Kurz darauf stand der Heckbereich des Aufliegers in Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Alsfeld und Kirchheim sowie Kräfte des Rettungsdienstes wurden zur Einsatzstelle alarmiert. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A5 in Fahrtrichtung Kassel für rund 40 Minuten voll gesperrt werden.

Der Sachschaden am Auflieger wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zur Höhe des Schadens an der Ladung liegen derzeit noch keine verlässlichen Erkenntnisse vor. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem die Fahrbahndecke beschädigt. Das genaue Ausmaß sowie die Höhe dieses Schadens werden nach Abschluss der Bergungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei festgestellt.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Bis zu deren Abschluss wird der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

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