Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzte Person nach Auseinandersetzung mit zwei Hunden

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Montag (22.06.), gegen 19.45 Uhr, war ein 82-Jähriger mit seinem Hund im Bereich Salzschlirfer Straße / Burgenblick unterwegs. Dabei kamen ihm eine bisher unbekannte Frau und ein unbekannter Mann - ebenfalls mit einem Hund - entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen riss sich der Hund der Unbekannten los und griff den Vierbeiner des 82-Jährigen an. Beim Versuch die beiden Hunde voneinander zu trennen, stürzte der Mann und verletzte sich dabei schwer. Der unbekannte Begleiter der Frau half dem 82-Jährigen zunächst noch auf die Beine und entfernte sich im Anschluss gemeinsam mit der Frau in Richtung Salzschlirfer Straße/ Kreuzweg.

Beschreibung der Frau: zwischen 25 und 35 Jahre alt, schulterlange und dunkelbraune Haare, trug eine blaue Jeanshose und eine bunte Jacke Beschreibung des Mannes: zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, Oberlippenbart über die Seiten der Lippen bis zum Kinn führend, beide Oberarme und Beine tätowiert. Beschreibung Hund: schwarzes Fell mit nicht ganz kurzen Haaren, breite Statur, ggf. heller Fleck vorne unter dem Kopf.

Die betroffenen Hundebesitzer oder Zeugen, die Hinweise zu den Beteiligten Personen oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Marc Leipold)

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