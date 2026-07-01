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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unbekannte versuchen Handtasche zu entreißen - Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unbekannte versuchen Handtasche zu entreißen

Heringen. Am Dienstag (30.06.), gegen 5.45 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in der Pfarrstraße einer 18-jährigen aus Heringen ihre Handtasche zu entreißen. Als dies misslang zog einer der Unbekannten ein orangenes Teppichmesser, bedrohte die junge Frau und forderte sie auf ihre Handtasche herauszugeben. Der 18-Jährigen gelang jedoch die Flucht.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, circa 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, dunkle Haare, Vollbart, dunkle Bekleidung, weiße Nike-Schuhe Täter 2: männlich, circa 170 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, weißes T-Shirt, graue Hose

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Montagabend (29.06.), gegen 20 Uhr, und Dienstagmorgen (30.06.), gegen 6 Uhr, gelangten Unbekannte in der Straße "Badegasse" nach derzeitigen Erkenntnissen durch eine offenstehende Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus. Anschließend versuchten die unbekannten Täter zwei Wohnungen innerhalb des Gebäudes aufzuhebeln. Die Türen hielten dem Versuch jedoch stand, sodass die Unbekannte von der Tatausführungen abließen und vom Tatort flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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