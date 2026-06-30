Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Auto kollidiert mit Zaun

Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.06), gegen 2 Uhr, befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Polen mit ihrem Auto die B 62 aus Richtung Eichhof kommend in Richtung Bad Hersfeld. In einem Baustellenbereich verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und touchierte eine Leitplanke sowie eine Baustellenampel. Anschließend fuhr sie über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs in einen Zaun und kam dort zum Stehen. Da der Verdacht bestand, dass die 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 36-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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