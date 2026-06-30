POL-OH: Kellerzugang aufgehebelt
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kellerzugang aufgehebelt
Bad Hersfeld. Zwischen Sonntagnachmittag (28.06.), gegen 15 Uhr, und Montagmorgen (29.06.), gegen 9.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen den Zugang zu einem Kellergeschoss in der Straße "Eichhofplatz" im Ortsteil Eichhof auf. Anschließend brachen die Unbekannten eine weitere Tür innerhalb des Geschosses auf und durchwühlten dieses nach Wertgegenständen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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