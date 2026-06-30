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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kellerzugang aufgehebelt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kellerzugang aufgehebelt

Bad Hersfeld. Zwischen Sonntagnachmittag (28.06.), gegen 15 Uhr, und Montagmorgen (29.06.), gegen 9.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen den Zugang zu einem Kellergeschoss in der Straße "Eichhofplatz" im Ortsteil Eichhof auf. Anschließend brachen die Unbekannten eine weitere Tür innerhalb des Geschosses auf und durchwühlten dieses nach Wertgegenständen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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