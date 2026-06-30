Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntag (28.06.), gegen 23.30 Uhr, bis Montagmorgen (29.06.), 5 Uhr, über ein Fenster Zutritt zum Schankraum einer Gastwirtschaft in der Straße "Hardtmühle" im Ortsteil Eifa. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Alsfeld. Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen (26.06.), 9 Uhr, und Montagmorgen (29.06.), 9 Uhr, sprühten Unbekannte in der Alsfelder Straße in Romrod im Bereich des Vulkanradweges unter anderem ein Hakenkreuz mit schwarzer Farbe auf eine dort befindliche Infotafel. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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