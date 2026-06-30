Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad entwendet - Einbruch in Schwimmbad - Auseinandersetzung zwischen zwei Personen - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Dienstag (30.06.), gegen 1.50 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Wiesenmühlenstraße ein dort abgestelltes E-Bike des Herstellers "Cube". Es handelt sich um das Modell Reaktion Hybrid Pro in der Farbe "dustyolive'n gold". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Schwimmbad

Petersberg. Zwischen Sonntag (28.06.), 21.45 Uhr, und Montag (29.06.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Freibades in der Straße "Am Pfaffenpfad". Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten anschließend Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen - Zeugen gesucht

Fulda. Am Montag (29.06.), gegen 14.35 Uhr, kam es im Bereich der Rabanusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 45-Jährigen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten diese zunächst in einen verbalen Streit. Die Streitigkeiten mündeten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 45-Jährige eine Stichverletzung davontrug. Der 29-jährige Beschuldigte flüchtete vom Tatort und konnte durch umfangreiche Ermittlungen im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Der Verletzte wurden umgehend durch die eingesetzten Rettungskräfte medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Zeuginnen und Zeugen die Fotos, Videos oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

(Jonas Trabert)

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