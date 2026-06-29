Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Fulda

Osthessen (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Mittwoch (24.06.) parkte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin ihren Peugeot 208 in der Straße "Am Graben" in einer Parkbucht. Als sie gegen 10 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass dieser im linken Heckbereich beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren den parkenden Peugeot. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen- Hinweise erbeten

Freiensteinau. Am Freitag (26.06.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Kreisstraße zwischen Radmühl und Freiensteinau. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ihm dabei ein Pkw entgegen, der die Mittellinie überfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 26-jährige nach rechts auf die Bankette aus. Dabei wurde der Audi an zwei Rädern und dem Schweller beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

Zusammenstoß zwischen zwei Autos

Fulda. Eine 22-jährige Skoda-Fahrerin aus dem Main-Kinzig befuhr am Sonntag (28.06.), gegen 19 Uhr, die Hohelohestraße in Edelzell von der Heidelsteinstraße kommend in Richtung Ortsmitte. Dabei fuhr sie an einem am Fahrbahnrand parkenden Auto vorbei. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 29-Jährigen aus Fulda, der die Hohlohestraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die 22-Jährige verletze sich im Verlauf des Unfallgeschehens leicht. Auch der Mercedes-Fahrer, seine 31-jährige Mitfahrerin und ein Säugling verletzten sich in der Folge des Zusammenstoßes. Die 31-Jährige und der Säugling wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

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