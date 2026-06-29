Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sommerzeit ist Urlaubszeit: Mit einfachen Maßnahmen Einbrechern keine Chance geben

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Osthessen (ots)

Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude auf den Urlaub steigt und mit der Abreise beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Während Strände, Berge oder Städtereisen locken, bleibt das eigene Zuhause häufig für mehrere Tage oder sogar Wochen unbewohnt zurück. Genau diese Abwesenheit nutzen Einbrecher gezielt aus.

Anders als häufig angenommen schlagen Täter nicht ausschließlich in der Dunkelheit zu. Gerade in den Sommermonaten ereignen sich Wohnungseinbrüche oft tagsüber, wenn niemand zuhause ist oder sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Urlaub befinden. Dabei genügt Einbrechern häufig schon ein kurzer Blick auf das Grundstück oder das Wohnhaus, um einzuschätzen, ob sich ein Einbruchsversuch lohnen könnte. Ein überquellender Briefkasten, dauerhaft geschlossene Rollläden oder ein seit Tagen unverändert abgestelltes Fahrzeug können deutliche Hinweise auf eine längere Abwesenheit geben. Auch in den sozialen Medien hinterlassen viele Menschen - oft unbewusst - wertvolle Informationen.

Urlaubsfotos oder Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort werden schnell veröffentlicht und können Rückschlüsse darauf zulassen, dass das eigene Zuhause derzeit unbewohnt ist. Gleiches gilt für Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder automatische Antworten auf E-Mails. Häufig sind es nicht einzelne Sicherheitsmängel, sondern die Summe kleiner Hinweise, die ein Wohnhaus für Täter interessant erscheinen lassen.

Deshalb lohnt es sich bereits vor Reisebeginn, das eigene Zuhause bewusst aus einer anderen Perspektive zu betrachten: Würde auf den ersten Blick auffallen, dass niemand da ist? Sind Fenster oder Terrassentüren tatsächlich verschlossen oder lediglich gekippt? Sind Nebeneingänge, Garagen oder Gartenhäuser ausreichend gesichert? Liegen Wertsachen gut sichtbar im Fahrzeug oder in Fensternähe?

Mit wenigen Vorkehrungen lässt sich das Einbruchsrisiko häufig deutlich reduzieren. Zeitschaltuhren für Lampen, Bewegungsmelder oder eine intelligente Außenbeleuchtung können Anwesenheit vortäuschen und abschreckend wirken. Ebenso hilfreich ist es, Nachbarn, Freunde oder Angehörige über die Abwesenheit zu informieren. Sie können regelmäßig nach dem Rechten sehen, den Briefkasten leeren, Mülltonnen herausstellen oder Rollläden gelegentlich öffnen und schließen. So entsteht der Eindruck eines bewohnten Hauses - ein wichtiger Faktor, denn Einbrecher meiden Objekte, bei denen sie mit Bewohnern oder aufmerksamen Nachbarn rechnen müssen.

Neben verstärkten polizeilichen Maßnahmen setzt die Polizei Osthessen insbesondere auf Prävention und individuelle Beratung. Wer sein Zuhause wirksam schützen möchte, kann sich kostenlos und neutral zu geeigneten Sicherungsmaßnahmen informieren lassen. Denn jeder verhinderte Einbruch bedeutet nicht nur den Schutz von Eigentum, sondern bewahrt Betroffene auch vor dem belastenden Gefühl, dass Unbekannte in ihre Privatsphäre eingedrungen sind.

Kostenlose Einbruchsschutzberatung für Jedermann

Um die Möglichkeit zu haben, mit allen osthessischen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese über die Möglichkeiten des Einbruchsschutzes zu informieren, werden die Experten des Polizeipräsidiums Osthessen in den kommenden Monaten auch mit Beratungsangeboten vor Ort präsent sein.

02.07.2026, 11 Uhr bis 15 Uhr, 36251 Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3 - Präventionssprechstunde der Polizeidirektion Hersfeld Rotenburg

16.07.2026, 10 Uhr bis 15 Uhr, 36037 Fulda, Bahnhofstraße, Präventionsstand

13.08.2026, 11 Uhr bis 15 Uhr, 36251 Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3 - Präventionssprechstunde der Polizeidirektion Hersfeld Rotenburg

25.08.2026, 10 Uhr bis 14 Uhr, 36341 Lauterbach, Lindenstraße 50, Präventionssprechstunde der Polizeidirektion Vogelsberg

27.08.2026, 09 Uhr bis 15 Uhr, 36037 Fulda, Schlossstraße, Präventionsstand an der Stadtwache Fulda

23.09.2026, 09 Uhr bis 12 Uhr, 36037 Fulda, Schlossstraße, Präventionsstand an der Stadtwache Fulda

Übrigens: Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne zu jedem anderen vereinbarten Zeitpunkt direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause - und das kostenfrei. Dafür stehen ihnen in jedem Landkreis des Polizeipräsidiums Osthessen Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Landkreis Fulda: Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2041 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch, Tel. 06621/932-112 Landkreis Vogelsberg: Kriminalhauptkommissarin Lorena Decher, Tel. 06641/971-111

Oder per Email: beratungsstelle.ppoh@polizei.hessen.de

Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei auf den Social-Media-Kanälen über bevorstehende Veranstaltungen und gibt dort sowie auf der Internetseite https://www.polizei.hessen.de/praevention nützliche Tipps - unter anderem auch - zum Thema Einbruchsschutz.

(Marc Leipold)

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