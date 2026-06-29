Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnwagen - Einbruch in Apotheke - Einbruch in Wohnung - Roller beschädigt - Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda (ots)

Diebstahl aus Wohnwagen

Fulda. Zwischen Dienstag (23.06.), 20 Uhr, und Sonntag (28.06.), 16.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umzäunten Grundstück in der Bonifatiusstraße und gelangten hier gewaltsam in einen dort abgestellten Wohnwagen. Hieraus entwendeten sie anschließend neben diversen Besteck und Geschirr auch einen Ventilator, sowie eine auf dem Grundstück aufgehängte Wildkamera. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Apotheke

Fulda. Am Sonntag (28.06.), gegen 9 Uhr, stellte eine aufmerksame Bürgerin fest, dass Unbekannte die Zugangstür einer Apotheke in der Schlitzer Straße aufgehebelt haben. Nach derzeitigem Stand ist aus der Apotheke nichts entwendet worden. Der entstandene Sachschaden steht zum jetzigem Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Wohnung

Fulda. Zwischen Samstagabend (27.06.), 21.30 Uhr, und Sonntagfrüh (28.06.), 4 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Margaretenstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Neben Bargeld entwendeten die Täter auch Uhren und diversen Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Roller beschädigt

Eichenzell. Zwischen Samstag (27.06.), 23 Uhr, und Sonntag (28.06.), 2 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Kleinkraftrad des Herstellers "Aprilia" indem sie die vordere Kunststoffverkleidung abbrachen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Brückenrain" im Ortsteil Löschenrod abgestellt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Betriebsgebäude

Poppenhausen. Zwischen Donnerstag (25.06.), 16.30 Uhr, und Samstag (27.06.), 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Brunnengrabenstraße im Ortsteil Abtsroda. Die Täter entwendeten diverse Schlüssel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Zwischen Freitag (26.06.), 15 Uhr, und Samstag (27.06.), 8.45 Uhr, zerkratzten Unbekannte mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand die linke Fahrzeugseite eines blauen Toyota Proace. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunk in der Breslauer Straße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Garage

Petersberg. Am Samstagfrüh (27.06.), zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Petersberger Straße und durchsuchten den hier abgestellten Pkw nach Wertgegenständen. Anschließend entwendeten sie aus der Garage einen E-Scooter mit Versicherungskennzeichen "EMH-118" und flüchteten ich unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Café

Fulda. Am Samstag (27.06.), gegen 5.55 Uhr, stellten Berechtigte eines Cafés in der Straße "Am Frauenberg" fest, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen wurde. Die Täter durchsuchten den Thekenbereich nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Farbschmiererei an Mülltonnen

Fulda. Am Freitag (26.06.) beschmierten Unbekannte mehrere Mülltonnen auf dem Gelände einer Schule in der Niesiger Straße mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

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