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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Drogerie - Diebstahl von Gartenmöbeln - Kennzeichenschild gestohlen - Baustellencontainer aufgebrochen - Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Drogerie

Bad Hersfeld. Am frühen Sonntagmorgen (28.06.), gegen 1.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Drogerie in der Heinrich-von-Stephan-Straße indem sie die vordere Glasschiebetür zum Verkaufsraum zerstörten. Anschließend entwendeten sie mehrere Parfumflaschen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von Gartenmöbeln

Wildeck. Zwischen Freitag (26.06.), 20.15 Uhr, und Samstag (27.06.), 5.45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Sonnenschirm und zwei Gartenstühle, welche vor einem Einkaufsmarkt in der Eisenacher Straße im Ortsteil Obersuhl abgestellt waren und zu einer dortigen Bäckerei gehören. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kennzeichenschild gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (26.06.), zwischen 5.55 Uhr und 14.40 Uhr, von einem schwarzen BMW Kraftrad, welches in der Europaallee im Stadtteil Johannesberg abgestellt war, das hintere Kennzeichenschild "SLZ-I 77". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baustellencontainer aufgebrochen

Niederaula. Zwischen Donnerstag (25.06.), 15 Uhr, und Freitagfrüh (26.06.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Baucontainern einer Baustelle in der Jossastraße im Ortsteil "Niederjossa". Neben einem Rotationslaser mit Zubehör entwendeten die Täter auch befüllte Kraftstoffkanister und diverses Baustellenwerkzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (26.06.), zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr, die Geldbörse einer 45-Jährigen aus deren Einkaufswagen nachdem sie ein Ladengeschäft im Douglasienweg im Stadtteil Johannesberg verließ. Neben einer geringen Menge Bargeld haben sich auch diverse Scheckkarten in der Geldbörse befunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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