Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B276 zwischen Schotten und Eschenrod - PKW gegen Motorrad

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am heutigen Sonntag (28.06.) kam es um 10:15 Uhr auf der B276 zwischen Schotten und Eschenrod kurz nach einem Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, davon zwei Motorräder.

Ein 64.-jähriger Motorradfahrer aus Hanau beabsichtigte auf dem Streckenabschnitt zwei vor ihm fahrende PKWs zu überholen. Hierbei übersah er jedoch, dass das vorderste Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und prallte während dem Abbiegevorgang des PKW gegen dessen hintere linke Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurde die Person vom Motorrad gegen den PKW geschleudert. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, sodass er zeitnah mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen wurde.

Aufgrund des Zusammenstoßes musste der zweite PKW eine Gefahrenbremsung durchführen. Dies erkannte ein weiterer Motorradfahrer zu spät, sodass dieser leicht auf das abbremsende Fahrzeug auffuhr. Hierdurch entstand ebenfalls Sachschaden am PKW. Das Motorrad blieb unbeschädigt.

An den PKWs und dem Motorrad entstand Sachschaden insgesamt in Höhe von circa 40.000 EURO.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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