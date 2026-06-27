POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Vogelsberg (ots) - Von Fahrbahn abgekommen Herbstein. Am Mittwoch (24.06), gegen 18 Uhr, befuhr ein 92-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Astra die Bundesstraße 275 vom Rixfelder Kreuz herkommend in Richtung Herbstein. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Bei dem Unfall ...

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