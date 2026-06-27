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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Am Samstag, 27. Juni 2026 ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Einmündungsbereich der Gersfelder Straße 36124 Eichenzell zur L 3307 ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Plön missachtete hierbei die Vorfahrt einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Fulda. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000EUR. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

PHK Klimek

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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