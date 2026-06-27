POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda
Fulda (ots)
Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß
Am Samstag, 27. Juni 2026 ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Einmündungsbereich der Gersfelder Straße 36124 Eichenzell zur L 3307 ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Plön missachtete hierbei die Vorfahrt einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Fulda. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000EUR. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
PHK Klimek
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