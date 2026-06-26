POL-OH: Vorfahrtsverstoß in Neuhof-Hattenhof
Fulda (ots)
Neuhof. Am Freitag (26.06.) ereignete sich gegen 10:15 Uhr im Einmündungsbereich der Döllbachstraße / Kerzeller Straße im Ortsteil Hattenhof ein Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuhof missachtete hierbei die Vorfahrt eines 50-jährigen Mannes aus Eichenzell. An den beteiligten Fahrzeugen der Marke Skoda entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt.
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