Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gartenhütte in Brand - Fahrzeuge aufgebrochen - Diebstahl aus Fahrzeug - E-Scooter entwendet - Reifen zerstochen - Diebstahl von Geldbörse - Spielgeräte von Spielplatz entwendet

Fulda (ots)

Gartenhütte in Brand

Hünfeld. Am Donnerstag (25.06.), gegen 8.45 Uhr, ist in der Prof.-Lübeck-Straße eine Gartenhütte in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte ein Berechtigter mit einem Gasbrenner im Bereich der Hütte Unkraut ab, wobei das Holz der Hütte Feuer fing. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte der Brand schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Fahrzeuge aufgebrochen

Fulda. Zwischen Mittwoch (24.06.), 13.30 Uhr, und Donnerstag (25.06.), 8.20 Uhr, schlugen Unbekannte bei einem weißen Skoda Fabia und einem VW Polo eine Seitenscheibe ein und entwendeten unter anderem eine Zulassungsbescheinigung. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz "Ochsenwiese" abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 650 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Fahrzeug

Am Donnerstag (25.06.), gegen 23.45 Uhr, begab sich ein 31-Jähriger zu seinem in der Marienstraße abgeparkten Citroen. Als er dort ankam, musste er feststellen, dass eine Unbekannter gerade dabei war, sein Auto nach Wertsachen zu durchsuchen. Der 31-Jährige stellte den Mann zur Rede, woraufhin dieser mit einer Sonnenbrille, einem Parfum und einem Paketscanner in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 180 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt, trug eine schwarze Nike Kappe, eine weiße kurze Hose, ein weißes T-Shirt, führte eine schwarze Umhängetasche aus Leder mit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Scooter entwendet

Bad Salzschlirf. Am Donnerstag (25.06.), zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte einen am Bahnhof abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi". Zum Tatzeitunkt war an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen "319-NBN" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fulda. Zwischen Montag (22.06.), gegen 14 Uhr, und Dienstag (23.06.), gegen 11 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi". Zum Tatzeitunkt war an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen "034 HRP" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Reifen zerstochen

Ehrenberg. Am Donnerstag (25.05.), zwischen 9 Uhr und 19.45 Uhr, zerstachen Unbekannte bei einem VW Passat den rechten Vorderreifen mit einem spitzen Gegenstand. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Tanner Straße im Ortsteil Wüstensachsen abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von Geldbörse

Eiterfeld. Am Donnerstag (25.06.), zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr, entwendete eine derzeit unbekannte männliche Person in einem Ladengeschäft in der Eisenacher Strache aus der Hosentasche einer 81-jährigen Kundin deren Geldbörse. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: mitteleuropäisches Erscheinungsbild, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Spielgeräte von Spielplatz entwendet

Hünfeld. Zwischen Dienstag (16.06.) und Mittwoch (17.06.) entwendeten Unbekannte von einem Spielplatz in der Freizeitanlage Haselsee mehrere Spielgeräte. Neben einem Schaukelsitz für Kleinkinder wurde auch ein Schaukelbrett einschließlich der Aufhängung entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell