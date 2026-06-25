POL-OH: Diebstahl aus Auto

Fulda (ots) - Mehrere Sachbeschädigungen an Schulen Fulda. Am Mittwoch (17.06.) beschädigten Unbekannte in der Buseckstraße mehrere Holzbänke im Innenhof einer dortigen Musikschule. An gleicher Tatörtlichkeit machten sich die Täter von Donnerstag (18.06.) auf Freitag (19.06.) an einem Türschloss und einer Türklinke zu schaffen und beschädigten diese. Die Höhe ...

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