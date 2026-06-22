Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Tagesbilanz zum letzten Veranstaltungstag

Hessen/ Fulda (ots)

Mit dem Abschluss des Sonntags (21.06.) ging der 63. Hessentag in Fulda zu Ende. Bei sommerlichen Temperaturen nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Angebote des Landesfestes und sorgten noch einmal für einen gelungenen letzten Tag.

Wie bereits während des gesamten Hessentages verzeichnete die Polizei auch am letzten Tag eine friedliche und überwiegend störungsfreie Atmosphäre auf dem Veranstaltungsgelände. Die Einsatzkräfte hatten lediglich vereinzelte Einsätze zu bewältigen.

Im Zusammenhang mit dem Hessentagsfestzug kam es im Bereich der Ehrentribüne zu zwei polizeilichen Einsätzen.

Ein 60-jähriger Mann bedrohte und beleidigte dort eingesetzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet; darüber hinaus erhielt er einen Platzverweis.

In einem weiteren Fall versuchte ein 81-jähriger Mann mehrfach sich Zutritt zu einem abgesperrten Bereich zu verschaffen. Nachdem ihm dies durch die eingesetzten Polizeikräfte verwehrt worden war, mischte sich dessen 53-jähriger Sohn in den Sachverhalt ein. Da beide Männer den Anweisungen der Einsatzkräfte wiederholt nicht Folge leisteten und um einen geordneten sowie friedlichen Veranstaltungsverlauf sicherzustellen, wurden sie vorübergehend in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 53-Jährige Widerstand. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 81-Jährige erlitt in der Folge eines Sturzes ebenfalls leichte Verletzungen. Gegen die Beteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen. Zudem muss sich der 53-Jährige in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Abgesehen von diesen Vorfällen verlief der letzte Veranstaltungstag aus polizeilicher Sicht ruhig - größere Störungen wurden nicht verzeichnet.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Fulda, den Rettungsdiensten, der Feuerwehr, den Sicherheitsdiensten sowie den weiteren beteiligten Behörden und Organisationen trug auch am Abschlusstag zu einem sicheren sowie geordneten Veranstaltungsverlauf bei.

Die Polizei bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr rücksichtsvolles Verhalten sowie bei den zahlreichen Einsatzkräften und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des gesamten Hessentages beigetragen haben.

Eine ausführliche polizeiliche Gesamtbilanz zum Hessentag 2026 mit Informationen und Bewertungen wird in einer gesonderten Pressemitteilung veröffentlicht.

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