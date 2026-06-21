Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Tagesbilanz zum neunten Veranstaltungstag

Fulda (ots)

Hessentag 2026 - Polizeiliche Tagesbilanz zum neunten Veranstaltungstag

Hessen/ Fulda. Die Polizei zieht nach dem neunten hochsommerlichen Veranstaltungstag erneut eine positive Bilanz. Der Tag verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und weitestgehend störungsfrei. Die Einsatzkräfte wurden vereinzelt im Zusammenhang mit veranstaltungstypischen Einsatzanlässen tätig.

Versuchte Einbrüche in Aussteller-Hütten - Tatverdächtige festgenommen

In der Nacht zu Samstag (20.06.) wurden mehrere Hütten im Bereich "Natur auf der Spur" versucht aufzubrechen. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte nach dem Hinweis eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes bereits kurze Zeit später zwei Tatverdächtige in Tatortnähe fest.

Die Männer im Alter von 17 und 20 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und bekamen Aufenthaltsverbote für das Hessentagsgelände ausgesprochen.

Hessentagsfestumzug am Sonntagmittag

Mit Blick auf den Hessentagsfestzug am Sonntag weist die Polizei darauf hin, dass es insbesondere entlang der Zugstrecke sowie im Innenstadtbereich zeitweise zu zusätzlichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen kommen kann. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, dies bei ihrer An- und Abreise entsprechend zu berücksichtigen.

Mögliche Hinweise zur Wetterlage werden im Bedarfsfall über die Informationskanäle des Veranstalters, der Polizei sowie über Durchsagen vor Ort verbreitet.

Auch am letzten Veranstaltungstag wird die Polizei gemeinsam mit den weiteren Sicherheitspartnern mit hoher Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände und im Umfeld vertreten sein. Ziel bleibt es, den Hessentag bis zum Abschluss sicher, friedlich und geordnet zu begleiten.

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