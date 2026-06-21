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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch E-Scooter

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg an der Fulda - Am Sonntag (21.06.), gegen 00.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Bebra den Campingweg in Rotenburg an der Fulda mit seinem E-Scooter. Der 18-Jährige kam aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Lispenhausen. Ein 57-Jähriger Fußgänger aus Rotenburg stand zu diesem Zeitpunkt rechtsseitig am Fahrbahnrand. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit übersah der 18-jährige E-Scooter Fahrer den 57-Jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der E-Scooter Fahrer als auch der Fußgänger wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen von dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter 06623/937-0, bei jeder anderen Poplizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Kemmler, PHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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