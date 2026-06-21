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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 49-Jähriger leichtverletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Fulda (ots)

Fulda. Am späten Samstagabend (20.06.), gegen 22:35 Uhr, kam es im Bereich Moselstraße zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war die Mitteilung, dass dort eine männliche Person durch eine Metallkugel verletzt worden sei.

Die Einsatzkräfte waren kurze Zeit später vor Ort und trafen im Garten eines Wohnhauses einen 49-jährigen Mann mit leichten Verletzungen an. Er wurde umgehend vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die Staatsanwaltschaft Fulda ordnete aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Gefahr im Verzug eine Durchsuchung für die Wohnung eines 21-jährigen Tatverdächtigen an. Im Zuge der Maßnahme nahmen die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen (21.06.), gegen 02:30 Uhr, den 21-Jährigen in der Weserstraße fest.

Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle transportiert.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei Fulda und Staatsanwaltschaft Fulda.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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