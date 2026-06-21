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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Fulda

Fulda (ots)

Am Samstag (20.06.), kollidierten gegen 18.15 Uhr zwei Pkw im Einmündungsbereich Kurfürstenstraße / Sturmiusstraße in Fulda. Ein Pkw Toyota bog von der Sturmiusstraße nach links in die Kurfürstenstraße ein und beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Ford. Durch den Zusammenstoß wurde der 38-jährige Unfallverursacher sowie seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 4.000 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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