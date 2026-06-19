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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Telefonbetrüger täuschen Seniorin

Vogelsberg (ots)

Telefonbetrüger täuschen Seniorin

Lauterbach. Am Mittwoch (17.06.), zwischen 15.15 und 16.50 Uhr, wurde eine Seniorin aus dem Vogelsbergkreis Opfer von dreisten Betrügern. Unbekannte kontaktierten die Frau per Telefon und gaben an, Bankmitarbeiter zu sein. Im weiteren Verlauf brachten die Schwindler die Seniorin dazu 2.000 Euro auf ein ihr unbekanntes Konto zu überweisen, unter dem Vorwand eine falsche Abbuchung zu verhindern und ihr später das Geld wieder zurückzuüberweisen.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen.
   - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die 
     aktuelle Anrufwelle.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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