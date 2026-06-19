Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Tagesbilanz zum siebten Tag

Fulda (ots)

Hessen / Fulda. Auch am Donnerstag zog der Hessentag bei hochsommerlichen Temperaturen wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Veranstaltungsgelände. Aus polizeilicher Sicht verlief der siebte Veranstaltungstag erneut weitgehend friedlich und störungsfrei. Die Einsatzkräfte hatten lediglich vereinzelt veranstaltungstypische Einsätze zu bewältigen.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das aufmerksame Verhalten eines Bürgers, welcher der Polizei eine verdächtig erscheinende fünfköpfige Personengruppe meldete. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Kontrolle, konnte bei einem 19-jährigen Mann ein Schlagstock sichergestellt werden. Weitere Überprüfungen und Ermittlungen fanden auf der Hessentagswache statt. Hier wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer entlassen. Die Polizeibeamten sprachen gegen alle fünf einen Platzverweis aus.

Hinweis: Bleiben Sie wachsam - Vorrangschaltung für Notrufe

Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf Ihr Umfeld. Verdächtige Beobachtungen oder ungewöhnliche Situationen können jederzeit den Einsatzkräften vor Ort gemeldet werden und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher.

In Notfällen wählen Sie bitte immer den Notruf 110. Dieser ist auch dann erreichbar, wenn das Mobilfunknetz überlastet ist.

Für alle weiteren Anliegen steht die Polizei auf der Hessentagswache in der Schlossstraße 1 persönlich sowie telefonisch unter 0661/102-1360 zur Verfügung.

Die Einsatzkräfte sind während des gesamten Hessentages auf dem Veranstaltungsgelände präsent und jederzeit ansprechbar.

Sommerliche Temperaturen - erhöhte Gewitter- und Unwettergefahr

Der Hessentag präsentiert sich derzeit bei bestem Sommerwetter. Die angenehmen Temperaturen und die besondere Atmosphäre des Landesfestes laden zum Verweilen auf dem Veranstaltungsgelände ein.

Die Veranstalter weisen auf die derzeit erhöhte Gefahr von Gewittern und Unwettern hin. Stadt Fulda, Polizei sowie alle beteiligten Sicherheits- und Rettungsorganisationen beobachten die Wetterlage fortlaufend und sind auf entsprechende Entwicklungen vorbereitet.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, aktuelle Hinweise des Veranstalters, der Polizei sowie die Durchsagen vor Ort zu beachten und den Anweisungen der Einsatzkräfte im Bedarfsfall Folge zu leisten. Gemeinsam tragen alle dazu bei, dass der Hessentag auch bei sommerlichen Bedingungen sicher und unbeschwert erlebt werden kann. Zudem hat die Stadt Fulda im Bereich der Veranstaltungsfläche auf dem Domplatz zwei Wasserspender aufgestellt. Diese sind an dem rechten und linken Fahnenmast zu finden. Kostenlose Becher stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern weiterhin einen angenehmen, erlebnisreichen und sicheren Aufenthalt auf dem Hessentag 2026.

(Jonas Trabert)

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