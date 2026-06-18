Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Arbeiter der Stadt Hünfeld angefahren

Hünfeld (ots)

Am Dienstag, 19.05.26, um 14.45 Uhr ereignete sich an der Ausfahrt des Parkhauses "Am Rathaus", Lindenstraße, Hünfeld ein Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines dunklen Mittelklasse-Pkw übersah hierbei bei der Ausfahrt einen 61jährigen Mitarbeiter der Stadt Hünfeld, welcher Kehrtätigkeiten wahrnahm. Dem knieenden Mitarbeiter wurde über die Füße gefahren. Beide Parteien unterhielten sich kurz. Der Mitarbeiter gab an, unverletzt zu sein, so dass die Pkw-Fahrerin ihren Weg fortsetzte.

Die Fahrerin des Mittelklasse-Pkw oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Zörgiebel, POK´in

Polizeistation Hünfeld

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