Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Wildeck. Am Mittwoch (17.06.), gegen 18.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Grundstückszaun in der Straße "Zur Wache" im Ortsteil Obersuhl. Der Unbekannte kollidierte nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Grundstückszaun und entfernte sich anschließend ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen von der Unfallstelle. Hinweise bitte der Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.06), zwischen 7.45 und 16.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wendeberg" beim Ausparken einen roten Opel. Der Unbekannte touchierte den vorderen linken Kotflügel und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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