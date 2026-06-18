Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörsen entwendet - Hinweise erbeten - E-Bikes und E-Scooter entwendet - Schülerticket geraubt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörsen entwendet - Hinweise erbeten

Kirchheim. Am Montag (15.06.), gegen 14.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter eine Geldbörse aus einer Gaststätte in der Straße "Hohlweg". Die unbekannten Täter nahmen die Geldbörse nach derzeitigen Erkenntnisse aus einer Schublade in der Küche und verließen die Gaststätte in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Heringen. Am Mittwoch (17.06.), gegen 16.45 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterin die Geldbörse einer 55-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis in einem Supermarkt in der Straße "Im Langen Roth". Die dreiste Diebin nutze einen unachtsamen Moment der Frau aus, um sich die Geldbörse anzueignen, und flüchtete anschließend in nicht bekannte Richtung.

Die unbekannte Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, circa 40 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, dunkle schulterlange Haare, trug eine blaue Jeansjacke und sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Bikes und E-Scooter entwendet

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Dienstag (16.06.), gegen 9 Uhr, und Mittwoch (17.06), gegen 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Am Wittich" zwei blaue E-Bikes der Hersteller "Medeo" und "Nexus", welche mit einem Schloss gesichert abgestellt waren. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Wildeck. Am Mittwoch (17.06.), gegen 17.15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen E-Scooter des Herstellers "Baos", an welchem das Versicherungskennzeichen "372 HRR" angebracht war, aus einem Schuppen in der Straße "Schwarzer Weg" im Ortsteil Obersuhl. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Schülerticket geraubt

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (17.06.), gegen 18.40 Uhr, schubste ein unbekannter Täter nach derzeitigen Erkenntnissen einen 10-Jährigen aus Bad Hersfeld in der Breitenstraße zu Boden und nahm dessen Schülerticket an sich. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Begleitung einer weiteren unbekannten männlichen Person in Richtung Benno-Schilde-Straße. Dort konnten die beiden Jungen von einem Zeugen angesprochen werden, jedoch entfernten sie sich erneut in nicht bekannte Richtung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 14 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß, gelockte Haare, trug einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell