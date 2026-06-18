Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Unbekannte entwenden Wertgegenstände - Hinweise erbeten - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Am Dienstag (16.06.), zwischen 21.30 und 22.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Heinrichstraße von einem weißen VW die Kennzeichen "FD-CW 3108" und entfernten sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Unbekannte entwenden Wertgegenstände - Hinweise erbeten

Fulda. Am Mittwochmorgen (17.06.), zwischen 5.30 und 8.30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter mehrere Wertgegenstände eines Hotelgastes aus einem Hotelzimmer in der Rabanusstraße, nachdem sie sich zuvor gemeinsam im Innenstadtbereich aufgehalten hatten. Die Unbekannten suchten nach derzeitigen Erkenntnissen gemeinsam mit dem 41-jährigen das Hotel auf und warteten bis dieser eingeschlafen war, um sich das Diebesgut anzueignen.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter 1: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, schlanker Körperbau, blonde Haare mit Side-Cut, drei-Tage-Bart. Unbekannter Täter 2: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanker Körperbau, dunkle Haare mit Side-Cut.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Zwischen Mittwoch (10.06.), gegen 17 Uhr, und Mittwoch (17.06), gegen 13.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter zwei Fenster eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße ein und entwendeten im Inneren des Gebäudes mehrere Meter Kupferrohr. Anschließend beschädigten die Unbekannten in mehreren Zimmern Wände und Fliesen und flüchteten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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