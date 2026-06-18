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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Tagesbilanz zum sechsten Tag

Fulda (ots)

Hessen / Fulda. Analog der gemeinsamen Zwischenbilanz mit der Stadt Fulda und der Bundespolizei (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6296201), verlief auch der sechste Veranstaltungstag aus polizeilicher Sicht insgesamt ruhig. Die Einsatzkräfte wurden lediglich vereinzelt im Zusammenhang mit veranstaltungstypischen Einsatzanlässen tätig.

Zu einer kleinen Aufregung kam es trotzdem: Die Eltern eines 10-jährigen Kindes aus Fulda verloren dieses kurzeitig in der Menschenmenge aus den Augen. Die Polizei unterstützte bei der Suche, sodass kurze Zeit später die Familie wieder zusammengeführt werden konnte.

Hinweis für Eltern

Die Stadt Fulda hat im Rahmen des Hessentags "Awareness-Teams" im Einsatz. Diese sind an lila Westen mit dem Aufdruck "Awareness-Team" zu erkennen. Sie sind auf dem Veranstaltungsgelände unterwegs oder an den "Unfallhilfestationen" zu finden und stehen Besucherinnen und Besuchern insbesondere als Ansprechpersonen in Unterstützungs- und Hilfesituationen zur Verfügung. An allen Stationen und auch bei den mobilen Teams gibt es Bändchen für Kinder auf denen die Telefonnummer der Eltern notiert werden kann, für den Fall das ein Kind in der Menschenmenge verloren geht.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern weiterhin eine gute Zeit auf dem Hessentag 2026.

(pb)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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