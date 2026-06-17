POL-OH: Kennzeichen entwendet - Auto beschädigt
Fulda (ots)
Kennzeichen entwendet
Hilders. Zwischen Montagabend (15.06.), gegen 19 Uhr, und Dienstagmorgen (16.06.), gegen 7.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Battentor" auf dem Parkplatz eines Autohauses die amtlichen Kennzeichen "FD-CM 7815" und "FD-HK 2508". Es entstand ein Sachschanden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Auto beschädigt
Fulda. Am Dienstag (16.06.), zwischen 17.20 und 19 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Motorhaube eines grauen Toyota, welcher auf einem Parkplatz in der Magdeburger Straße abgestellt war, aufzuhebeln. Die Motorhaube hielt dem Versuch stand, sodass die Unbekannten von der Tatausführung abließen und vom Tatort flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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