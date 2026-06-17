Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgenschwerer Unfall mit einem bulgarischen Sattelzug auf der A4

Fulda (ots)

Friedewald. Am 16.06.2026, um 20.20 Uhr, kam es auf der A4, zwischen der AS Friedewald und der AS Bad Hersfeld zu einem folgenschweren Unfall eines Sattelzuges. Ein 52-jähriger Fahrer aus Bulgarien befuhr mit seinem mit Autoteilen beladenen Sattelzug das Gefällstück vor dem sog. "Sorgaer Loch". Kurz vor dem Unfall ging ein heftiger Regenguss im Bereich der Unfallstelle nieder. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und einem Fahrfehler verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen 40-Tonner. Der Sattezug fuhr vom rechten Fahrstreifen Richtung Fahrbahnmitte. Hier walzte er ca. 30 m Mittelschutzplanke nieder. Dabei wurde der Tank, der mit ca. 600 Litern Diesel befüllt war, aufgerissen. Der Fahrer konnte den LKW auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Der Dieselkraftstoff ergoss sich weiter über beide Fahrspuren. Er wurde durch den nachfolgenden Verkehr und die Nässe auf der Fahrbahn über mehrere hundert Meter auf der A4 verteilt. Die Fahrbahn verwandelte sich in eine spiegelglatte Rutschbahn. Die Fahrbahn wurde durch die Polizei voll gesperrt. Durch die Feuerwehr Bad Hersfeld wurde der Tank entleert und gesichert. Die Fahrbahn wurde mit Bindemittel abgestreut. Im Anschluss musste die Fahrbahn zuerst mit einer Kehrmaschine und danach mit Spezialmaschinen umfangreich gereinigt werden. Der Diesel lief über die Schächte in den nahen Breitzbach und den Solzbach. Durch örtliche Feuerwehren mussten umfangreiche Ölsperren gesetzt werden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 100.000 Euro geschätzt. Da absehbar war, dass die Reinigungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden dauern werden, wurde den PKW-Fahrern durch die Polizei ermöglicht, entgegengesetzt bis zur AS Friedewald zurückzufahren. Der letzte PKW konnte gegen 00.15 Uhr die Autobahn verlassen. Die Aufräumarbeiten dauern nach Informationen der Autobahnmeiseterei Hönebach bis Mittwoch ca. 07.00 Uhr.

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