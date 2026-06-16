Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (15.06.), zwischen 6.40 und 15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße einen weißen Audi im Bereich des vorderen linken Kotflügels, welcher dort geparkt stand. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand sein Sachschaden in Höhe von circa 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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