Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Weidezaun mutwillig beschädigt - Hinweise erbeten

Vogelsberg (ots)

Weidezaun mutwillig beschädigt - Hinweise erbeten

Gemünden (Felda). Am Freitag (05.06.), zwischen 8 und 9 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Weidezaun im Bereich der Ruppertenröder Straße im Ortsteil Elpenrod. Die Unbekannten schnitten nach derzeitigen Erkenntnissen zum wiederholten Male Litzen und Draht durch und beschädigten mehrere Weidepfosten, wodurch die Pferde die Weide verlassen konnten. Glücklicherweise kamen weder die Tiere noch unbeteiligte Dritte zu schaden. Es entstand ein geringwertiger Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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