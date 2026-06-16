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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Weidezaun mutwillig beschädigt - Hinweise erbeten

Vogelsberg (ots)

Weidezaun mutwillig beschädigt - Hinweise erbeten

Gemünden (Felda). Am Freitag (05.06.), zwischen 8 und 9 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Weidezaun im Bereich der Ruppertenröder Straße im Ortsteil Elpenrod. Die Unbekannten schnitten nach derzeitigen Erkenntnissen zum wiederholten Male Litzen und Draht durch und beschädigten mehrere Weidepfosten, wodurch die Pferde die Weide verlassen konnten. Glücklicherweise kamen weder die Tiere noch unbeteiligte Dritte zu schaden. Es entstand ein geringwertiger Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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