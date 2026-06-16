Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Granittreppe beschmutzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Breitenbach a. Herzberg. In der Nacht von Sonntag (14.06.), gegen 23.30 Uhr, auf Montag (15.06.), gegen 7.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter über eine Tür im Kellerbereich in eine Gaststätte in der Schulstraße und entwendeten Spirituosen und mehrere Türtaster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 730 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Granittreppe beschmutzt

Rotenburg a. d. Fulda. Am Montag (15.06.), gegen 14.55 Uhr, verstreuten bislang unbekannte Täter Salz und eine ölige Substanz auf einer Granittreppe in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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