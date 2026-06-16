Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rüttelplatte entwendet - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Fulda (ots)

Rüttelplatte entwendet

Flieden. Zwischen Freitagabend (12.06.), gegen 15.30 Uhr, und Montagmorgen (15.06.), gegen 6.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen auf einem Baustellengelände in der Straße "Am Kautzgrund" eine schwere Rüttelplatte und flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Fulda. Am Montag (15.06.), zwischen 13 und 23.30 Uhr, schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines weißen Peugeot in der Straße "Gallasiniring" ein. Die unbekannten Täter entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen nichts aus dem Fahrzeuginneren und flüchteten vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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