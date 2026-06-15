Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokauf vorgetäuscht - Versuchter Einbruch in Gewerbegebäude - Stühle entwendet - Paket mit Zeitungen entwendet - Einbruch in Einfamilienhaus und Supermarkt - Katze absichtlich angefahren

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autokauf vorgetäuscht

Rotenburg a. d. Fulda. Am Montag (08.06.), gegen 14 Uhr, täuschte ein unbekannter Täter vor, einen braunen Land Rover eines 26-jährigen aus Rotenburg a. d. Fulda in der Fuldastraße in Braach zu kaufen. Der Unbekannte schickte eine Person zur Besichtigung des Autos und täuschte anschließend vor, eine Zahlung der Kaufsumme getätigt zu haben. Daraufhin händigte der 26-jährige die Originaldokumente und die Fahrzeugschlüssel aus.

Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in Gewerbegebäude

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Donnerstag (11.06.), gegen 23 Uhr, und Freitag (12.06.), gegen 15 Uhr, versuchten Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fenster eines Gewerbegebäudes in der Straße "Obertor" aufzuhebeln. Da die Tatausführung missling, ließen die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Stühle entwendet

Bad Hersfeld. Am Samstag (13.06.), gegen 5 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Stühle eines Eiscafés in der Breitenstraße und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Paket mit Zeitungen entwendet

Bebra. Am Samstag (13.06.), gegen 5.20 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Paket mit Zeitungen auf einem Tankstellengelände in der Hersfelder Straße. Der unbekannte Täter nutzte hierfür eine günstige Gelegenheit aus und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 50 Jahre alt, Halbglatze/Haarkranz, dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Einfamilienhaus und Supermarkt

Bebra. Am Samstagvormittag (13.06.), zwischen 8.20 und 13.20 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Auestraße auf und durchwühlten dieses nach Wertgegenständen. Die unbekannten Täter erbeuteten Goldschmuck und Bargeld und flüchteten daraufhin vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Friedewald. Am frühen Samstagmorgen (13.06.), zwischen 2.10 und 3.15 Uhr, kam es in der Herfaer Straße zu einem weiteren Einbruch, als unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fenstergitter eines Supermarktes durchtrennten und anschließend das Fenster aufhebelten. Die Unbekannten entwendeten im Verkaufsraum Tabakwaren und Spirituosen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kennzeichenschilder entwendet

Nentershausen. Am Sonntag (14.06.), zwischen 0.30 und 10.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichenschilder "HEF-DV 190", welche an einem orangenen Opel Astra in der Straße "Am Graben" in Süß angebracht waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Katze absichtlich angefahren

Bad Hersfeld. Am Freitag (12.06.), gegen 21.20 Uhr, beschleunigte ein unbekannter Täter mit einem weißen Mercedes nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich auf der Straße "In den Tonkauten", als eine Katze die Straße überquerte. Die Katze flüchtete daraufhin auf ein anliegendes Gewerbegelände und konnte durch ihre Besitzer, glücklicherweise nur leicht verletzt, zu einem Tierarzt gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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