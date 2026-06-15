Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder beschädigt und entwendet - Krad entwendet - Festnahme nach unerlaubtem Parfümhandel - Spielplatz beschmiert

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder beschädigt und entwendet

Fulda. Unbekannte machten sich im Zeitraum von Mittwoch (10.06.), 16 Uhr, und Freitag (12.06.), 5.30 Uhr, an einem in der Birkenallee geparkten Dodge Caliber zu schaffen. Dabei rissen sie die Kennzeichen aus der Halterung und warfen diese anschließend in eine angrenzende Hecke. Hierbei entstand Sachschaden von rund 30 Euro. Auch in der König-Konrad-Straße waren in der Nacht von Donnerstag (11.06.) auf Freitag (12.06.) die Kennzeichen einer dort geparkten grauen Mercedes C-Klasse das Ziel Unbekannter. Die Täter entwendeten sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen "FD-OX 80". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fensterscheibe beschädigt

Fulda. Unbekannte warfen die Scheibe eines Fenster des Planetariums im Vonderau-Museum am Jesuitenplatz mit einem nicht bekannten Gegenstand ein. Festgestellt wurde der Schaden am Montag (08.06.). Der entstandene Schaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Bushaltestelle beschädigt

Fulda. In der Kronhofstraße beschädigten Unbekannte auf nicht bekannte Weise die Scheibe einer dort befindlichen Bushaltestelle. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Festgestellt wurde die Beschädigung am Mittwoch (10.06.). Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Krad entwendet

Petersberg. Im Zeitraum von Donnerstag (11.06.), 20.30 Uhr, bis Freitag (12.06.), 20.30 Uhr, begaben sich Unbekannte in den Hinterhof eines Grundstückes in der Taunusstraße im Ortsteil Steinau und entwendeten ein dort abgestelltes rotes Krad der Marke Simson. An diesem war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "253-DUS" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mountainbike aus Keller entwendet

Fulda. In der Zeit von Mittwochabend (10.06.), 18 Uhr, bis Freitagabend (12.06.), 20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt einer Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Antoni-Straße und entwendeten hieraus ein Mountainbike der Marke Rockrider (Modell: Explore 500 Noir V2) im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von Pkw

Fulda. Am frühen Samstagmorgen (13.06.), gegen 3.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Leipziger Straße und entwendeten hieraus einen grauen VW Polo mit dem Kennzeichen "FD-CR 200". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Scooter entwendet

Hünfeld. Im Zeitraum von Freitagabend (12.06.), gegen 22 Uhr, bis Samstagmorgen (13.06.), gegen 4.15 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Neustädter Straße einen E-Scooter der Marke "Solarek" (Modell: Velix E-Kick 20). Dieser war zum Tatzeitpunkt an dem Fahrradträger eines dort geparkten Wohnwagen angeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Pkw

Neuhof. In der Zeit von Freitag (12.06.), gegen 11 Uhr, bis Samstag (13.06.), 11.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines grauen Dacia Joggers und entwendeten hieraus mehrere Schlüssel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Körperverletzung

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (14.06.), gegen 2.30 Uhr, war ein 24-jähriger Mann aus Fulda in der Bahnhofstraße unterwegs. Im Bereich eines Einkaufscenters traf er auf vier Männer, von denen ihm einer unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 24-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 18 bis 25 Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß, kurze schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, Tattoo am Nacken, trug ein Hemd und ein T-Shirt darunter Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Festnahme nach unerlaubtem Parfümhandel

Fulda. Am Samstagmittag (13.06.) nahmen Beamte der Polizeistation Fulda vier männliche Personen fest, die auf einem Parkplatz in der Michael-Henkel-Straße Parfüm verkauften. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei zunächst gegen 12.15 Uhr die verdächtigen Personen. Auch einer entsendeten Zivilstreife boten die Männer Parfüm zum Kauf an. Da - nachdem die Beamten sich zu erkennen gaben -jedoch Verdacht aufkam, dass es sich hierbei um gefälschte Artikel handelt, nahmen die Polizeibeamten die vier Personen fest und stellten die aufgefundenen Parfüms vor Ort sicher. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden sie zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss von dort entlassen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Betrug und Markenrechtsverletzungen verantworten.

Spielplatz beschmiert

Hofbieber. Am Samstag (13.06.), gegen 17.15 Uhr, beschmierten unbekannte Täter ein Fußballtor auf dem Gelände eines Spielplatzes in der Straße "Am Jugendheim" mit Farbe. Es entstand ein geringerwertiger Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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