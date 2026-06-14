Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Am Freitag (12.06.2026), gegen 17:26 Uhr, befuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Hyundai die L3429 von Petersberg-Steinau in Fahrtrichtung Marbach. Höhe der B27 beabsichtigte ein 45-jähriger VW-Fahrer mit seinem Pkw von der B27 auf die L3429 in Fahrtrichtung Petersberg-Steinau abzubiegen. Hierbei missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt der Hyundai-Fahrerin.

Um eine Kollision mit dem VW zu verhindern, wich die 28-Jährige aus und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß mit der Schutzplanke zusammen. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei schätz den Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro. Der VW-Lenker muss sich bezüglich des Vorfahrtverstoßes verantworten.

Gefertigt: POK Mozer, Polizeistation Fulda

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