Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fulda (ots)

Am Samstag, 13.06. gegen 10:40 Uhr kam es auf dem Westring in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 43jähriger Pkw-Fahrer aus Darmstadt hatte sich an einer LZA in Höhe Haimbach falsch eingeordnet und setzte mit seinem Pkw zurück, um auf die Rechtsabbiegerspur zu wechseln. Dabei übersah er eine hinter ihm befindliche 28jährige Kradfahrerin aus Fulda und stieß mit dieser zusammen. Die Kradfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000,-EUR.

Madeleine Gaschler

Polizeistation Fulda, DG-E Tel: +49 661 / 105 2300

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