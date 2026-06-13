POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Bad Salzschlirf (ots)
Am Samstag, 13.06. kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 75-jährige aus Bad Salzschlirf stammende Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Skoda die Schlitzer Straße in Großenlüder aus Richtung Eichenau kommend und bog nach links in die Lauterbacher Straße ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 29-jährige Motorradfahrerin aus Großenlüder und kollidierte mit dieser. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert; an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500,-EUR.
Madeleine Gaschler
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