Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag gestartet - friedlicher Verlauf - Wetter bessert sich

Fulda (ots)

Hessen/Fulda. Nach langen und intensiven Vorbereitungen war es nun soweit: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein gab am Freitagmittag (12.06.) bei der offiziellen Eröffnung des 63. Hessentag im Fuldaer Stadtschloss gemeinsam mit Fuldas Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld den Startschuss für das größte Volksfest in Deutschland.

Um für die Sicherheit der Feiernden in der Domstadt zu sorgen, war auch die Polizei über den ganzen Tag mit zahlreichen Einsatzkräften im Veranstaltungsraum präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Insgesamt verlief der erste Tag aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Hinweis für die Medienschaffenden:

Während des Hessentags informiert die osthessische Polizei bei Bedarf fortlaufend über aktuelle Entwicklungen und Verkehrsmaßnahmen über die eigenen Social-Media-Kanäle und gibt dort nützliche Hinweise rund um den Hessentag.

So finden Sie uns: WhatsApp - Polizei Osthessen / Instagram - polizei_oh / X - Polizei_OH

Presseanfragen rund um den Hessentag richten Sie bitte an unser Pressetelefon unter 0661/105-1098 oder via E-Mail an poea.ppoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell