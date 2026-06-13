POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda
Fulda (ots)
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Am Samstag, den 13. Juni 2026 ereignete sich gegen 01:17 Uhr in der Johannisstraße Höhe Hausnummer 4 auf einem Parkplatz eines Tanzlokales in Fulda eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Mercedes-Benz fuhr rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei mit seinem Heck die Fahrzeugfront eines abgeparkten PKW. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.
Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Klimek
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