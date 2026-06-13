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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 13. Juni 2026 ereignete sich gegen 01:17 Uhr in der Johannisstraße Höhe Hausnummer 4 auf einem Parkplatz eines Tanzlokales in Fulda eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Mercedes-Benz fuhr rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei mit seinem Heck die Fahrzeugfront eines abgeparkten PKW. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Klimek

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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